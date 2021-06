Conheça os efeitos colaterais da vacina AstraZeneca

Com a produção da Fiocruz aumentando, a vacina AstraZeneca/Oxford tem ganhado destaque no Brasil, com mais doses aplicadas em todo o País. Com isso, aumentaram também os relatos de pessoas que tiveram alguma reação adversa à vacina.

Os efeitos colaterais relatados estão previstos na bula do medicamento e costumam passar em poucos dias. De acordo com o G1, as reações adversas costumam ser mais leves e menos frequentes entre pessoas com mais de 65 anos.

Vale lembrar que reações adversas são comuns em qualquer tipo de vacina. Especialistas destacam que, apesar de serem desagradáveis os sintomas, os benefícios da vacina são superiores ao mal-estar momentâneo que o imunizante pode causar. Veja a seguir os efeitos colaterais mais comuns associados à vacina AstraZeneca, que foram detectados na fase 3 dos testes.

Efeitos colaterais

1- Sensibilidade no local da injeção (relatada por mais de 60% dos voluntários);

2- Dor no local da injeção, dor de cabeça e fadiga (relatadas por mais de 50% dos voluntários);

3- Dor no corpo e mal-estar (relatadas por mais de 40% dos voluntários);

4- Febre e calafrios (relatados por mais de 30% dos voluntários);

5- Dor nas articulações e náusea (relatadas por mais de 20% dos voluntários).

6- A maioria das reações adversas foi de intensidade leve a moderada e normalmente resolvida poucos dias após a vacinação. As reações adversas foram mais frequentes após a primeira dose da vacina.