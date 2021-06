Brasil aplicou 1ª dose de vacinas contra a covid em 23,8% da população

O Brasil aplicou a 1ª dose de vacinas contra a covid em 50.308.077 pessoas até às 22h30 de 2ª feira (7.jun.2021). Dessas, 23.219.002 receberam a 2ª dose. Ao todo, 73.527.079 doses foram administradas no país.

O dado é da plataforma coronavirusbra1, que compila dados das secretarias estaduais de Saúde.

O número de vacinados com ao menos uma dose equivale a 23,8% da população, conforme a projeção para 2021 de habitantes feita pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Os que receberam as duas doses são 11%.

Dos que tomaram a 1ª dose, 46,2% já receberam também a 2ª e estão imunizados. As vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil são a CoronaVac, Oxford/AstraZeneca e a da Pfizer. Todas requerem duas doses.

Eis os números de vacinados por Estado:

OS DADOS

Os dados mostrados nesta reportagem são da plataforma coronavirusbra1, mantida por Carlos Achy, Leonardo Medeiros, Wesley Cota e voluntários, que compilam os números de vacinação divulgados pelas secretarias estaduais de Saúde.

O Ministério da Saúde também dispõe de uma plataforma que divulga dados sobre a vacinação: o Localiza SUS. Contudo, os números demoram mais para ser atualizados.

A plataforma do ministério depende de Estados e municípios preencherem os dados –de acordo com os critérios do governo federal– e enviarem à pasta. Quando uma dose é aplicada, as cidades e os Estados têm 48h para informar ao ministério. Mas nem sempre esse prazo é seguido.

O dado publicado pelo Poder360 é maior que o do Localiza SUS, por que os desenvolvedores da plataforma coronavirusbra1 compilam os números de cada uma das secretárias estaduais, e as informações divulgadas diretamente por essas são mais atualizados.