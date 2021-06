Área de soja deve crescer 3% no Mato Grosso

A próxima safra de soja no Mato Grosso deve alcançar área e produção ainda maiores. O Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) divulgou a 2ª estimativa para a safra 2021/22 da oleaginosa, trazendo perspectivas recordes para a área e produção.

A área deve ser ampliada em 3,19% ante a safra anterior e fica projetada em 10,79 milhões de hectares. A elevação é reflexo dos preços do grão em patamares altos, que favoreceu a

relação de troca grão/insumo, e também à existência de áreas de pastagens para a conversão.

No que tange às regiões do estado, o maior aumento na área cultivada ocorreu na região norte, com elevação de 14,47%, no comparativo com a 20/21, proporcionada por uma maior

disponibilidade de áreas de pastagens para conversão nesta região.

Em decorrência do incremento na área, a produção esperada no Estado também foi elevada e estimada em 37,26 milhões de toneladas, acréscimo de 3,37% se comparada ao ciclo 20/21. Por fim, a expectativa para os rendimentos se mantém em 57,52 sc/ha nesta estimativa.