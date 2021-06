Adolescentes em regime socioeducativo fazem motim em MT

Um grupo de adolescentes em regime socioeducativo fizeram um motim em Barra do Garças, a 516 km de Cuiabá, na madrugada deste domingo (6). Os internos colocaram fogo em colchões, danificaram as paredes dos quartos e tentaram arrancar as barras de ferro das paredes para serem usados como ‘chuchos’ – armas artesanais feitas com vergalhões.

Eles também usaram parte de outros colchões como barricadas para impedir a aproximação dos agentes.

Uma equipe do Oficial de Dia e da Força Tática foram até a local e junto com os servidores tentaram conversar com os menores, no entanto, foram recebidos por pedradas.

De acordo com a Polícia Militar, devido à resistência, os policiais precisaram usar munições de elastômero e spray de pimenta para que os adolescentes se afastassem e os agentes conseguissem abrir o quarto.

Após quase duas horas a situação foi controlada e os menores foram transferidos para outros quartos.

Conforme o boletim de ocorrência, a todo o momento os adolescentes ameaçavam os servidores, além do uso constante de palavras de baixo calão.