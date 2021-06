MT apresenta projeto de construção de mini usinas para geração de energia em fórum internacional de atração de investimentos

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), participa nesta segunda-feira (31.05) e terça-feira (01.06) do Fórum Internacional de Investimentos Brasil 2021 (BIF, na sigla em inglês), considerado o maior evento de investimentos estrangeiro da América Latina.

“Vamos apresentar Mato Grosso para os investidores, mostrando nossas potencialidades e oportunidades em setores estratégicos, como agronegócio, energia, infraestrutura, inovação. O Estado está pronto para receber estes investimentos que serão convertidos em desenvolvimento local, geração de emprego e renda para a população”, afirma César Miranda, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico.

Mato Grosso participará com um estande virtual, onde os visitantes poderão ingressar e acessar todas as informações sobre o Estado, assistir a vídeos e conversar com a equipe técnica da Sedec via chat.

Há ainda a sala de projetos, que está na grade de programação para a apresentação de um projeto definido pelo Estado para que os investidores conheçam e aportem recursos, caso haja interesse. Mato Grosso definiu como projeto uma joint venture entre MT Par e investidor externo para mini usinas hidrelétricas.

“Neste projeto, a empresa investiria na mini usina para utilização de energia nos órgãos estaduais. Desta forma, haveria uma diminuição de, no mínimo, 20% na conta de energia elétrica do Governo, valor que seria reinvestido em ações para a população. É um projeto de eficiência pública e sustentabilidade”, explica o secretário César Miranda.

O Fórum de Investimentos Brasil 2021 é organizado pela Apex-Brasil, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Governo Federal.