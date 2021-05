Caminhoneiro é internado em MT com suspeita de cepa indiana do coronavírus

Um caminhoneiro foi internado no Hospital Regional de Rondonópolis (215 km ao Sul de Cuiabá) com suspeita de contaminação pela variante indiana do novo coronavírus. A confirmação é da prefeitura e o caso está sob investigação.



Segundo informações, o paciente é um caminhoneiro que veio do de Santa Catarina e não do Pará, como informado anteriormente, para Mato Grosso e buscou atendimento médico em Rondonópolis. Ele foi isolado e o caso é monitorado. Alguns exames irão apontar qual vírus contaminou o homem.

De acordo com a equipe médica, o homem tem 37 anos e precisou ser intubado após ser identificado 90% de comprometimento do pulmão.



Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis esclareceu a situação e disse que não há motivo para pânico.



Até o momento, há 7 registros da nova cepa no Brasil. Seis dos casos suspeitos são de um navio chinês que que está no Maranhão. O outro caso é de um passageiro vindo da Índia, que desembarcou em Guarulhos (SP). Ele está isolado em Campos dos Goytacazes (RJ).



A preocupação é que esta variante seja ainda mais contagiosa e letal que o cononavírus chinês. Isso pode tornar acelerar a chegada da terceira onda e esta ser ainda pior que as anteriores.

