Altafloretense assina com clube alagoano

Uma boa notícia para o futebol altaflorestense, mesmo diante dessa pandemia que assola o município e todo mundo.

O jovem Mateus Lucas Peixoto de apenas 18 anos é a nova contratação da Agremiação Sportiva Arapiraquense, mais conhecido como ASA de Arapiraca ou simplesmente ASA. Mateus atua como defensor (volante e zagueiro) e foi aprovada numa avaliação, passando agora a integrar a equipe sub/20 do clube alagoano.

O pai do atleta Marcos Peixoto, o diretor do IFMT campus de Alta Floresta, um grande incentivador da pratica esportiva, está muito feliz e acreditando na promissora carreira do jovem que até dias atrás residia em Alta Floresta. “Fico muito feliz com essa conquista, pois, mesmo com apenas 18 anos ele irá integrar a equipe sub20 de um grande clube profissional”.

Em partida seletiva realizada nessa quarta (26) no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca, o ASA garantiu vaga na Copa do Brasil 2022 após vencer CSE.

Fundado em 25 de setembro de 1952 o clube alagoano tem os principais títulos: Copa Alagipe, 7 Campeonatos Alagoanos e 2 Copa Alagoas.