Papa diz que o Brasil não tem salvação: “muita cachaça”

Um vídeo do Papa Francisco viralizou nas redes sociais. O padre brasileiro João Paulo Souto Vitor estava em Roma para um mestrado e acabou topando com o líder católico nesta quarta-feira (26), e pediu a bênção do pontífice aos brasileiros.

Brincando, o papa responde no momento, que foi filmado: “Você não têm salvação. Bebem muita cachaça e rezam pouco”, disse o pontífice.

Em entrevista para a Folha de S.Paulo o padre João, que é de Campina Grande, Paraíba, afirmou que ficou feliz com o momento. “Foi uma experiência única. Olhar nos olhos do papa, ver seu semblante tranquilo, o sorriso afetuoso”, disse.

Ele foi para Roma para estudar a influência das redes sociais na formação da consciência cristã, de acordo com o jornal, e está lá há 1 ano e oito meses. “Depois de brincar ele fez o sinal da cruz na minha testa”.