Atividades ao ar livre e brincadeiras com os amigos criam boas memórias nas crianças

Muitas gargalhadas, conversas sobre jogos do momento, pega-pega, brincadeiras criadas na hora, fazer um novo amigo a cada dia e descobrir afinidades, assim são os dias das crianças que crescem se divertindo ao ar livre. O contato com a natureza, os pés descalços na grama verdinha ou na areia sempre limpinha e tratada do playground, são benefícios reais em um bairro planejado. Com bosques, playgrounds, equipamentos esportivos e uma interação sem igual, os pequenos têm mais segurança e liberdade para aproveitar a infância como era na época dos seus pais. Isso é viver em um Aquarela!

Nos bairros com conceito Aquarela em funcionamento, os encontros ocorrem na orla e geralmente são aos finais de tarde quando os pais chegam do trabalho e reservam algumas horas para curtir com a família, praticar seu esporte favorito ou apenas relaxar após um dia puxado, sentados no bosque observando o filho correr e brincar com mais liberdade. Nas orlas há iluminação, banheiros e bebedouros. Câmeras de segurança e vigilantes motorizados aumentam a tranquilidade e o bem-estar de todos.

A moradora do Aquarela Brasil Residencial, Tassany Moreira Guimarães, revelou que gosta de passear pela orla do bairro aos finais de semana, quando ela pode aproveitar tranquilamente o tempo com a filha Laura, de 3 anos. “Gosto de levar a Laura na orla pela manhã, geralmente, eu sento em um banco embaixo de uma árvore enquanto ela brinca com os amiguinhos no playground. Também deixo ela pedalar pela orla, uma das atividades preferida dela”, disse.

Outra grande vantagem de viver em um Aquarela é participar de eventos como a Colônia de Férias, com atividades divertidas desenvolvidas pelo recreador e uma equipe de monitores. O Halloween, festa tipicamente americana, faz muito sucesso com as crianças; já o Natal, com ceia coletiva e decoração da árvore comunitária, aflora o sentimento de pertencimento ao bairro e de comunhão. Festividades como Carnaval, Mama Luau, Happy Hour do Bigode (Dia dos Pais), Arraiá, Passeio Ciclístico, Gincana do Bem, Dia das Crianças, Aquarela Acamp e Dia das Artes, também fazem parte do calendário dos bairros.

Em Sinop, os bairros Aquarela Brasil e Aquarela das Artes, ambos empreendimentos da JMD Urbanismo em parceria com a Zellmann Empreendimentos, oferecem uma vivência incrível para as crianças. Em breve, em Alta Floresta será possível reviver sua infância vendo seus filhos brincando mais soltos e com mais segurança como era antigamente. No Aquarela Hamoa Bairro Planejado Aberto haverá playgrounds, atividades e eventos com recreador, quadra poliesportiva infantil, minicampo de futebol, bosque e um lindo lago contemplativo, para que seus finais de tarde ou de semana sejam mais ativos e com brincadeiras saudáveis fortalecendo os laços entre pais e filhos.