UNIFLOR/CPAF: primeira pós-graduação presencial de Engenharia de Segurança do Trabalho do Norte de Mato Grosso

O Centro de pós graduação de Alta Floresta da Uniflor – CPAF, no dia 8 de maio inaugurou a primeira pós-graduação presencial de Engenharia de Segurança do Trabalho na região Norte de Mato Grosso. Mesmo tendo iniciado o curso, ainda é possível aos interessados ingressar e começar a participar a partir da segunda etapa que ocorrerá nos dias 29 e 30 de maio, a inscrição ainda poderá ser feita até o dia 29 de maio.

Para Marlise Reffatti Zinelli, coordenadora do curso de Engenharia Civil da Uniflor, a pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho forma profissionais aptos a atuar na prevenção de acidentes e danos à saúde do trabalhador. Refatti diz ainda que no seu dia a dia o engenheiro de segurança do trabalho tem a possibilidade de elaborar planos de contenção de acidentes, ministrar palestras para empresas e orientar os colaboradores sobre a importância do uso de equipamentos de segurança nas suas rotinas de atividades e os programas de segurança do trabalho. Com isso, há melhora no desempenho profissional dos empregados, melhorando a performance de produção, haverá a neutralização de transtornos administrativos e de notificações e multas impostas pelos órgãos fiscalizadores, conclui.

Marlise Refatti destaca que de acordo com a Lei 7.410 de 1985, para se especializar em “Engenharia de Segurança no Trabalho”, é preciso ser engenheiro ou arquiteto formado. A principal atividade de um engenheiro de segurança do trabalho é a prevenção de riscos de acidente em ambiente de atividade laboral. Contudo, a atuação desse profissional é bem ampla. Ele pode trabalhar em diversos processos, desde a área rural, passando pelos segmentos industriais como mineração, indústria de alimentos, construção civil, transportes, e inúmeros outros. Além de estar melhor capacitado, um profissional, pós graduado, pode ter uma valorizado salarial que chega, em média, aos 47,5%.

O CFAP está há mais de 10 anos habilitando profissionais do Nortão, contribuindo de forma responsável tanto pela qualidade do serviço prestado, quanto pela responsabilidade social e com o crescimento econômico desta região de Mato Grosso.

Aos engenheiros ou arquitetos que desejam ampliar sua atribuição e aumentar sua rede de relacionamento e se qualificar, ainda dá tempo de participar desta turma de pós-graduação pioneira em “Segurança do Trabalho em Engenharia de Segurança do Trabalho do Norte de Mato Grosso”, entrar em contato pelos telefones ( 66) 9 9227- 9389 ou (66) 3521- 5599, ou procurar a UNIFLOR até o dia 29 e realizar a inscrição.