Energisa parcela contas atrasadas

A Energisa Mato Grosso está com condições especiais de parcelamento para os cientes com contas atrasadas. Consumidores atendidos em baixa tensão, como as residências e pequenos comércios, poderão dividir novamente seus débitos já negociados com entradas facilitadas e mais opções de parcelamento.

“A Energisa tem feito todo o possível para que os clientes mantenham a vida financeira equilibrada e não deixem as contas acumularem. Isso é importante para ultrapassarmos esse momento delicado” afirma o diretor-presidente a Energisa Mato Grosso, Riberto José Barbanera.

Riberto lembra que a própria Aneel tem ressaltado que os clientes devem, na medida do possível, manter os pagamentos em dia. “Estamos sensíveis às dificuldades de nossos clientes que também são nossas. O que estamos oferecendo é a possibilidade de parcelar contas atrasadas, mesmo para quem já tinha negociado antes e ainda ter condições especiais de pagamento”, conta.

Augusto Oliveira, de 62 anos, trabalhava vendendo pães e doces antes da pandemia. No entanto, agora, ele viu seus clientes sumirem e sua renda diminuir. Aos poucos, as contas começaram a atrasar. “O primeiro mês foi complicado, não vendi quase nada! Eu passava entregando para a maioria dos clientes, de porta em porta… agora não posso mais sair. Mas graças ao meu neto, consegui começar a vender pelo celular e vou poder negociar minhas dívidas,” conta.

O contato de Augusto com a Energisa foi feito pelo Whatsapp. Ele digitou a palavra “parcelamento” no número da atendente virtual Gisa e o atendimento começou. “Consegui parcelar minha conta atrasada, foi bem rápido. Agora é menos uma preocupação na cabeça”, afirma, aliviado.

Para negociar os débitos com a Energisa basta entrar em contato com a distribuidora pelo Whatsapp da Gisa, Website ou aplicativo Energisa On. No chat da conversa de Whatsapp, é só escrever “Parcelamento”. “As agências de atendimento estão temporariamente fechadas, para evitar a propagação do coronavírus, mas tudo isso vai passar em breve”, afirma Riberto, lembrando que agências bancárias, caixas eletrônicos e outros agentes arrecadadores, como mercados, farmácias e lotéricas seguem abertos. A lista e os endereços desses agentes estão disponíveis no site: https://www.energisa.com.br/Paginas/informacoes/sua-conta/onde-pagar-sua-conta.aspx

“O débito automático também ajuda a manter a organização financeira e evita aglomerações. O pedido de inclusão no débito automático pode ser feito por nossos canais digitais de atendimento, a Gisa e o site Energisa.com.br”, completa o diretor-presidente da empresa.