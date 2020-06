Operação da PM busca Marcia, mulher de Queiroz, na casa de parentes em BH

Uma operação de busca na residência de parentes do ex-assessor de Flávio Bolsonaro Fabrício Queiroz, preso na manhã da última quinta-feira (18/06), foi deflagrada na manhã desta terça-feira (23/06) pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e o Batalhão de Choque da Polícia Militar (PM). São informações do G1.

O objetivo é dos promotores é prender Márcia Oliveira de Aguiar, mulher de Queiroz, que é considerada foragida pela Justiça.

Em parceria com o Ministério Público do Rio de Janeiro, a operação ocorre em uma casa no bairro São Bernardo, na região norte de Belo Horizonte (MG).