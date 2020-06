Flávio e Carlos Bolsonaro pagaram R$ 31 mil com dinheiro vivo para débito com corretora

O senador Flávio Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro (ambos do Republicanos) pagaram R$ 31 mil com dinheiro vivo um prejuízo que tiveram em investimentos feitos Bolsa de Valores por meio de uma corretora.

Segundo informações do jornal Folha de S.Paulo, o repasse aconteceu em maio de 2009, dentro do período que o Ministério Público do Rio investiga sobre uma possível “rachadinha” no antigo gabinete de Flávio na Alerj. Vale lembrar que Carlos também é investigado por suspeita a de empregar funcionários “fantasmas” na Câmara Municipal.

