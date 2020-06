Por risco de colapso Colíder pode fechar comércio e definir ‘lei seca’

Segundo informações do site Sonoticias, o prefeito de Colider, Noboru Tomiyoshi está preocupado como o risco de colapso no sistema de saúde pública de Colíder, sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Norte Mato-grossense e do hospital regional que atende moradores de Nova Canaã do Norte, Nova Santa Helena, Marcelândia, Itaúba e Nova Guarita. Dos nove leitos equipados com respirador, o hospital não comporta o aumento da demanda de pacientes com Coronavírus.

“Em Colíder, se dez pessoas necessitarem de respirador, uma vai ficar fora. A gente alerta a população para que não espere alguém da família chegar a óbito para tomar as providências. As medidas de prevenção devem ser tomadas agora”, afirmou, emendando que a população está banalizando as medidas de proteção, como a utilização da máscara, o distanciamento social e o isolamento das pessoas que pertencem ao grupo de risco. “Não levem a doença para dentro de casa”, reiterou.

Segundo a publicação, o prefeito admitiu que, se necessário, as medidas restritivas serão endurecidas caso a população e os estabelecimentos comerciais não tomem os devidos cuidados durante a flexibilização. “Caso seja necessário, vamos endurecer o decreto municipal, retomando o fechamento dos comércios, até mesmo, com uma possível decretação de lei seca, proibindo o consumo de bebida alcoólica em locais públicos. Vamos adotar essas medidas caso os números de contágio continuem crescendo fora do aceitável. Com certeza, não hesitaremos em tomar medidas mais enérgicas”, advertiu.

Da redação com/Só Notícias