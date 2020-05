Sete mortes por Covid-19 são registradas nesta quinta-feira em MT; Número de casos passa de 2 mil

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) notificou, só nesta quinta-feira (28), mais sete mortes por Covid-19 em Mato Grosso, totalizando 54 mortes. Os sete óbitos confirmados envolveram residentes de Várzea Grande, Cuiabá, Alta Floresta (ocorrido no dia anterior, já noticiado), Jauru, Jangada e Rondonópolis. O número de caso confirmados da doença chegou a 2.085.

Nas últimas 24 horas, surgiram 177 novas confirmações em Alta Floresta (4), Aripuanã (1), Barra do Garças (3), Cáceres (3), Campo Novo do Parecis (4), Campo Verde (2), Confresa (15), Cotriguaçu (2) Cuiabá (44), Jaciara (2), Lucas do Rio Verde (5), Matupá (2), Mirassol D’Oeste (1), Nova Mutum (3), Nova Olímpia (1), Nova Ubiratã (9), Novo Mundo (3), Paranaíta (1), Pedra Preta (1), Pontes e Lacerda (5), Ponto Esperidião (2), Primavera do Leste (5), Rondonópolis (14), Santo Antônio (1), Sinop (2), Sorriso (10), Tangará da Serra (14), Várzea Grande (10), Vila Rica (1) e municípios de outros estados (4).

Fonte: G1