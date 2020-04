Avião furtado de aeroporto em MT cai em mata; ninguém é achado

O avião Cessna Aircraft PT-Jax, modelo 182P, que foi furtado na tarde da última terça-feira (21) de um aeroporto localizado no município de Matupá (682 quilômetros de Cuiabá) foi achado na manhã desta sexta-feira (24) na zona rural do município. A ação foi conjunta do Centro Integrado de Operações Áereas (Ciopaer) e da Polícia Militar de Alta Floresta e Peixoto de Azevedo.

As relatos passados são de que militares teriam recebido a informação de que em uma determinada região de mata havia duas pessoas pedindo ajuda. Com isso, os agentes identificaram que poderia se tratar dos suspeitos e se dirigiram até o local citado.

Ao chegarem na região de mata, os policiais com ajuda do Ciopaer encontraram a aeronave embrenhada em meio a um matagal. Porém, as pessoas que estariam cuidando da aeronave não foram localizadas.

O tenente-coronel e Comandante Regional da Polícia Militar, James Jacio Ferreira, relatou a imprensa que a polícia já tem alguns nomes dos criminosos que participaram deste furto, ocorrido no início da semana.

“Parte da quadrilha de assaltantes está identificada, acreditamos que agora nas investigações que darão continuidade ao trabalho da Polícia Militar, outros integrantes da quadrilha serão responsabilizados”, citou o comandante.

As investigações sobre o fato seguem a cargo da Polícia Federal.

O caso

Na tarde desta terça-feira, funcionários de um aeroporto do município de Matupá perceberam que um avião havia sido furtado do local. Além da aeronave, também foram levados cerca de 3 mil litros de combustível. Ainda não se sabe quantas pessoas estão envolvidas neste crime.

De acordo com informações da Polícia Civil, a situação pode ter acontecido na manhã do domingo (19), mas as vítimas só perceberam o ocorrido nesta terça. Isso porque foi percebido que haviam mexido no tanque de querosene usados nos aviões, além de ser visto algumas mangueiras cortadas e combustível caído pelo chão.

Após serem visualizadas todas essas situações, um dos funcionários percebeu que o avião do modelo Cessna Aircraft PT-Jax, modelo 182P havia sido levado. Foi encontrado ainda onde a aeronave estava parada um cadeado do tipo algema, da hélice do avião caída no chão. Ainda havia uma mala com roupas, uma bomba de diesel e pedaços de mangueira.

Ainda no local do ocorrido, foram encontrados rastros de uma caminhonete em que estavam quatro. Estes disseram ser funcionários de uma empresa atuante no município de Peixoto de Azevedo, e que aguardavam ali próximo a chegada de um avião.

Ainda não há informações de como o avião e o combustível foram levados do local. Agora, após o avião ter sido localizado, a polícia investiga a quadrilha responsável por tal ato.