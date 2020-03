Obras com materiais recicláveis são destaques da Feira do Artesão em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizada ontem, dia 05 de março, mais uma Feira dos Artesãos da Amazônia Matogrossense. A Direção de Industria, Comercio e Turismo de Alta Floresta fixou todas as primeiras quintas-feiras de cada mês para realizar a feirinha no estacionamento do Del Moro Supermercados. Lembrando que neste mês de março, será realizada uma feira extraordinária no dia 19, em comemoração ao Dia do Artesão.

Na feira realizada ontem, cerca de 10 artesãos expuseram seus trabalhos, com destaque nas obras feitas a partir de materiais recicláveis. Este é o caso do trabalho da artesã Jéssica, que usa retalhos de tecidos que iriam para o lixo para criar novos produtos (como tapetes) feitos em crochê. “A gente dá o nome de crochê moderno, porque é uma nova versão do crochê antigo com barbantes, é um fio muito gostoso de manusear e você faz peças muito lindas”, disse Jéssica, em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

A guia de turismo Elaine Pereira, que faz parte da equipe organizadora, disse que mais de 51 artesãos deverão passar pelas feiras, todos com suas bancas para expor os diversos artesanatos. “Venham e confiram os produtos, esse é o mês da mulher aproveite e passe aqui para presentear alguma pessoa especial, pois tem muita coisa bonita”, disse Elaine, em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário. A APAE de Alta Floresta também estava com uma banca na feira, onde obras criadas pelos próprios alunos foram colocadas à exposição, como pinturas em telas e panos de pratos personalizados. A professora Marlise informou que o dinheiro arrecadado com as vendas será revertido para a manutenção da oficina que existe na unidade de ensino.