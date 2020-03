Vereadora volta a cobrar soluções na área da saúde municipal

Bruno Felipe / Da Reportagem

Na última sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada ontem, dia 03 de março, a fala da vereadora Elisa Gomes tornou a chamar a atenção dos ocupantes que estavam no Plenário Arnaldo Corcino da Rocha; além de expor a dificuldade do Secretario de Saúde Marcelo Costa em responder os requerimentos com justificativas plausíveis, Elisa também tornou a falar sobre a falta de medicamentos nas Unidades de Saúde do município.

Desta vez, ela usou o próprio exemplo do Posto de Saúde onde mora, localizado no bairro São Jose Operário, onde segundo a parlamentar, ao menos até a última sexta-feira, não possuía alguns medicamentos básicos, inclusive os injetáveis, mesmo ela confirmando a presença de um médico naquela unidade. Em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, Elisa explicou que quando os moradores chegam na unidade precisam ser encaminhados para a Unidade Santa Barbara, localizada aos fundos da Praça Cívica, mas nem sempre o medicamento é encontrado lá e novamente os pacientes são reencaminhados para a unidade do bairro onde mora. Para Elisa, esse ciclo constante causa grandes transtornos para os munícipes.

Pela Ordem do Dia, Elisa apresentou uma Indicação ao Prefeito Asiel Bezerra sobre a necessidade do Executivo para encaminhar o Projeto de Lei que autoriza o pagamento do incentivo financeiro as Agentes Comunitárias de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE). Elisa explicou que todo ano o Ministério da Saúde envia 12 repasses para estas categorias e por volta do mês de agosto, um recurso à mais é encaminhado, este recurso é chamado de Incentivo. “O município deve repassar esse recurso para elas; vimos que é necessário que o prefeito encaminhe para à Câmara um projeto de lei solicitando autorização para que esse incentivo seja pago”, salientou ela, durante entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.