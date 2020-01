Saiba como será o recesso de fim de ano de alguns órgãos públicos de Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Neste fim de ano muitos órgãos públicos e de serviços essenciais entrarão em recesso. Em Alta Floresta, a Câmara Municipal já entrou em recesso nesta terça-feira, dia 17, e voltará com expediente normal somente em fevereiro do ano que vem. Já a Prefeitura Municipal decretou recesso nos dias 23 de dezembro a 03 de janeiro de 2020. No período de recesso de fim de ano, os departamentos funcionarão internamente e em atendimento ao público das 09h00 às 12h00.

As Secretarias que possuem serviços essenciais organizarão o recesso dos seus servidores de modo a não paralisar ou prejudicar a prestação eficiente dos referidos serviços. Este é o caso da Secretaria de Saúde que atenderá a população em horários específicos. Conforme o cronograma divulgado para a reportagem do Jornal O Diário, entre os dias 16 a 27 de dezembro, das 07h00 as 11h00 e das 13h00 às 17h00, estão em atendimento as Unidades de Saúde: USF III do bairro Panorama, USF XV Elida Borges, USF XIII Ana Neri, USF IV Santa Rita, USF VIII Boa Esperança, USF V Cidade Alta, USF X São José Operário e UBS Araras/Primavera. Entre os dias 30 de dezembro a 10 de janeiro, das 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00 estão em atendimentos as Unidades: USF XI Valfredo José Santana, USF XIV Santa Barbara, USF VI Boa Nova, USF XII Cidade Alta II, USF I Vila Nova, USF II Cidade Bela, USF IX Bom Jesus e USF VII Rural.

Já os bancos não entrarão em recesso, mas atenderão em horários especiais devido aos feriados. O banco ITAU, por exemplo, atenderá no dia 24 de dezembro das 08h00 as 10h00 e fechará no dia 25. No dia 30/12 haverá atendimento normal, já nos dias 31/12 e 01 de janeiro não haverá atendimentos. O banco SICOOB abrirá no dia 24 às 08h00 até o meio dia e fechará as portas no feriado de natal e também na véspera do ano novo e no primeiro dia do ano. O banco Sicred atenderá no dia 24/12 das 08 às 10h00 e fechará as portas no dia 31/12 e 01 de janeiro. O banco Bradesco não atenderá em nenhuma das vésperas e também nos feriados. Até o fechamento desta edição, os bancos da Caixa, Banco do Brasil e Santander, não haviam divulgado nenhum cronograma de recesso.

Lembrando que os órgãos públicos estaduais não terão recesso neste fim de ano, de acordo com decreto do governo do estado; a exceção será para os dias 24 e 25 de dezembro e 31 de dezembro e 1º de janeiro. Os serviços essenciais de saúde e segurança continuaram funcionando durante os feriados citados, em escala de plantão. Nos outros dias os órgãos públicos funcionam normalmente.