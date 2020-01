SEU NOME SEU MAIOR PATRIMÔNIO: Devedores poderão negociar débitos com lojistas com campanha lançada pela CDL

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Alta Floresta lançou recentemente a campanha de reabilitação de créditos denominada ‘Seu Nome Seu Maior Patrimônio’ que tem como principal objetivo conscientizar os consumidores devedores a regularizarem seus débitos junto aos seus credores. De acordo com o gerente comercial da CDL Alta Floresta, Eliseu Pelisson, além de eliminar o registro do banco de dados SPC Brasil, o consumidor terá a oportunidade de reabilitar seu crédito no comercio local.

Já o lojista será beneficiado com aumento do fluxo do caixa. Vale ressaltar que a campanha não gerará custo para os lojistas, pois trata-se de uma campanha institucional que tem como propósito estimular devedores e credores a chegarem a um acordo para a liquidez da dívida. Uma das formas incentivadas nesta campanha é o uso do 13º salário e saque do FGTS como fonte extra de receita para negociar as dívidas.

Eliseu disse que a campanha abrange o comércio de uma forma geral, tanto os lojistas associados como os não associados a CDL. “Nós fizemos a campanha institucional para que atinja todas as empresas de Alta Floresta, para que elas tenham um poder maior de fortalecimento do seu fluxo de caixa”, disse Eliseu, em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Ele explicou que cada lojista irá adotar seu critério de negociação. Algumas empresas poderão fazer a flexibilização da taxa de juros ou até mesmo zerar os juros, algumas ainda irão rever apenas o capital, outras parcelando com juros menores. “É uma importância tanto para o devedor que quer pagar seus débitos, quanto para a empresa que irá receber esses créditos, é um interesse em comum, a CDL apenas é uma intermediadora para facilitar e agilizar esse processo”, finalizou Eliseu.