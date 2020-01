Apesar de alta, gás de cozinha pode ser encontrado pelo valor de R$95 em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Na última semana do mês novembro a Petrobras anunciou aumento de 4% do preço médio do gás de cozinha de 13kg. A estatal também decidiu aumentar o preço do GLP industrial e comercial em 0,6%. Com a alta, o preço dos dois produtos deverá ser igualado. Segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), com o aumento, nos primeiros dias do mês de dezembro o preço médio do gás em Alta Floresta está sendo repassado aos consumidores pelo valor de R$99.

A reportagem do Jornal O Diário apurou que mesmo com o aumento, algumas distribuidoras do município estão vendendo o gás abaixo da média. Em uma rápida pesquisa em algumas distribuidoras do município, descobrimos que a maioria está vendendo pelo valor de R$95. Apenas uma, localizada na Av. Ludovico da Riva, está vendendo pelo valor de R$105, um pouco acima da média. A informação obtida é de que as distribuidoras que vendem pelo preço de R$95, ainda contam com estoque velho, mas assim que uma nova leva chegar, o preço deverá sofrer aumento. Vendedores de outra distribuidora do município afirmaram que essa diminuição no valor aconteceu em menos de uma semana, justamente por conta de ainda contarem com estoque velho.

Vale lembrar que no mês de agosto, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) decidiu acabar com a política de preços diferentes entre os diferentes botijões de gás. Em 2005, uma resolução do CNPE determinou que o GLP envazado em botijões de até 13 quilos deveria ser vendido para distribuidoras a preços menores que o gás nos botijões com mais capacidade de volume. No entanto, o CNPE entendeu que a resolução produzia distorções no mercado de gás e não garantia os descontos esperados para as famílias, especialmente as de baixa renda. Até então, a Petrobras vendia o gás que vai para vasilhames de até 13 kg com preço mais baixo e compensava a diferença nos botijões maiores.