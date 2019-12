Previsto para ser entregue em julho de 2021, primeiro prédio de Alta Floresta já está com 8 andares construídos

Bruno Felipe / Da Reportagem

A construção do primeiro prédio com 14 andares de Alta Floresta está a ‘todo vapor’. Com 8 andares já construídos, o Alta Ville, um condomínio residencial de luxo, começa a surgir entre os céus da linda e deslumbrante paisagem de Alta Floresta. A reportagem do Jornal O Diário conversou com o proprietário deste empreendimento, sr. Abdo Assaf e em entrevista, ele ressaltou que mesmo ainda não ter terminado de ser construído, o Alta Ville já possui 60% dos apartamentos vendidos.

Lembrando que cada apartamento padrão possui 183m² de área privativa com 4 suítes, casada gourmet e garagem de 3 à 4 vagas. Além disso, o empreendimento conta com 15 itens de lazer com salão de festas, brinquedoteca, espaço PET, piscinas adulto e infantil, sala de jogos e muito mais. Até o mês de março de 2020 a expetativa é de um apartamento estar completamente decorado e a obra mais avançada. “O Alta Ville é um prédio diferenciado, com uma reserva aos fundos, uma reserva que nunca vai acabar; a área de lazer é muito ampla e o prédio é muito bem acabado, com materiais de primeira qualidade”, disse Abud.

Ele ressaltou que o empreendimento iniciou em meados de junho de 2018 e a fundação foi a parte mais demorada até agora. Ao todo, são 60 funcionários trabalhando na obra, divididos entre duas equipes, enquanto uma realiza a construção dos demais andares, a outra realiza o acabamento dos que já foram construídos. Atualmente, estão concluindo o piso do 8º andar. Abdo afirmou que a previsão de entrega da obra é para meados de julho de 2021. Vale frisar que a população pode conhecer mais sobre o empreendimento através do Plantão de Vendas que fica localizado bem em frente ao prédio (situado no Setor C) ou através dos números de contato: 66 9 9650 0052, 98407 7777, ou ainda, para maiores informações 66 9 9243 5252.