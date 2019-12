Prefeito Asiel convida população para a 6ª edição do NATAL É LUZ

Bruno Felipe / Da Reportagem

Será realizado no próximo domingo, dia 08 de dezembro, a partir das 17h00, a sexta edição do evento ‘Natal é Luz’ promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Assistência Social. O evento que já se tornou tradicional no município acontecerá no estacionamento do Del Moro Supermercados e segundo o Prefeito Asiel Bezerra, contará com diversas atrações; além disso, haverá também a distribuição de cachorro quente, pipoca e muitas guloseimas. “Eu convido toda a população de Alta Floresta para se fazer presente nesta sexta edição do ‘Natal é Luz’”, disse Asiel, em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

O Prefeito salientou que neste dia especial serão distribuídos mais de 3 mil brinquedos para todas as crianças que estiverem presentes no local. Ele ressaltou que a realização do evento só será possível graças ao apoio de diversas empresas parceiras que doaram boa parte dos brinquedos. Na edição do ano passado, Asiel se fantasiou de Papai Noel e fez uma chegada surpreendente e que animou todos que estavam presentes; neste ano, Asiel disse que não irá se fantasiar, mas garantiu que um novo Papai Noel já foi providenciado. “Nós fazemos isso no inicio do mês de dezembro que já é época natalina e antecipamos para todos poderem participar, pois muitos viajam; reforço o convite para toda a população porque vai ser um dia muito especial”, concluiu Asiel.