‘Fundação Cristalino’ levou conscientização ambiental para cerca de 700 alunos das escolas públicas por meio do projeto ‘Historinhas da Floresta’

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Fundação Ecológica Cristalino (FEC) de Alta Floresta promoveu no mês de outubro e neste mês de novembro, a 2ª edição do projeto ‘Historinhas da Floresta’. O projeto tem como público alvo crianças de 04 a 06 anos de idade e foi realizado na sede da FEC, situada na área verde do Resort Floresta Amazônica Hotel em Alta Floresta. Nesta 2º Edição o projeto apresenta a história “Quem Pegou a Castanha da Cutia?”, de autoria da professora Adenir Vendrame.

Uma das contadoras e também atriz que interpreta na história a ‘Chapeuzinho Verde’, Mariana dos Santos, explicou para a reportagem do Jornal O Diário que o projeto surgiu com o objetivo de levar o conhecimento e o encantamento para as crianças sobre a biodiversidade da natureza da região de Alta Floresta. “Mostrar o quanto de bichos e arvores legais que tem aqui pertinho da gente, que muitas vezes passam despercebidas aos olhos delas, então ‘Historinhas da Floresta’ veio para encanta-las com a Floresta Amazônica”, disse Mariana, em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

O projeto, apresentado por meio de contação de histórias no formato teatral, atendeu cerca de 700 estudantes de diversas escolas municipais e estaduais do município e além de se divertirem com as histórias contadas, as crianças também absorveram informações que contribuem diretamente para o processo de conscientização ambiental delas. “Ajudar a trilhar e fazer acontecer o ‘Historinhas da Floresta’ é muito gratificante porque você traz a criança para o mundo encantado, mas com os seres que existem na nossa região, com histórias que retratam situações que realmente acontecem na nossa região. É muito gratificante ver os olhos delas brilharem durante a contação de histórias, ver elas prestarem atenção em cada detalhe do que acontece dentro da história contada, então é um projeto que encanta, estamos muitos felizes com o resultado”, disse Mariana. Vale frisar que a segunda edição do projeto encerrou-se nesta quarta-feira (06), onde foram atendidos os alunos da Escola Vicente Francisco.

Lembrando que a Fundação Ecológica Cristalino é uma organização não-governamental (ONG), fundada em 1999, para atuar nas Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) Cristalino, em parceira com o Cristalino Lodge e nos municípios do entorno do Parque Estadual Cristalino. Realiza diversas ações que incluem desde a conservação e monitoramento das reservas florestais onde o Cristalino Lodge está localizado, até pesquisas e geração de conhecimento. A instituição trabalha em parceria com Universidades estaduais e federais de todo o país e de outros países como a Alemanha proporcionando apoio logístico para a realização de pesquisas científicas.