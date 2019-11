DE CARA NOVA: Após anos sob poeira, Bairro Jardim Primavera começa a receber os primeiros pavimentos asfálticos

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi concluído recentemente a pavimentação asfáltica da Avenida Brasil, principal via do Bairro Jardim Primavera, em Alta Floresta. Para a reportagem do Jornal O Diário, a presidente da Associação de Moradores, Helena Maria de Oliveira, disse que ainda está sonhando com a realização desta obra, pois sempre buscou, incansavelmente, recursos para que o asfalto fosse construído e agora, com uma emenda do Deputado Federal Juarez Costa, o sonho se tornou realidade.

A reportagem do Jornal O Diário apurou que no final do mês de julho, o Deputado Juarez esteve em Alta Floresta e na ocasião, ele anunciou a destinação de R$6,5 milhões para pavimentação nos bairros Boa Nova 1, 2 e 3, além do Jardim Primavera. Conforme Helena explicou para a reportagem, deste recurso anunciado, cerca de R$2 Milhões foram destinados ao bairro Primavera os quais serão usados para asfaltar as principais ruas do bairro.

Helena frisou que ao fim do término de todo o asfaltamento irá fazer a prestação de contas. “Estamos fiscalizando, vou querer o orçamento de tudo que foi gasto aqui na avenida Brasil, desde o material até mesmo o salário dos funcionários da Secretaria de Obras, diárias e horas extras, para depois fazer uma reunião com a sociedade para prestarmos conta”, frisou ela. As expectativas são que no ano que vem, as avenidas Alta Floresta e Diamantino, além de algumas travessas recebam a pavimentação. “E nós vamos conseguir porque nós vamos correr atrás, vamos cobrar; só vou sossegar quando ver o bairro todo asfaltado”, disse Helena.

Durante visita às obras, o Prefeito Municipal Asiel Bezerra destacou a importância da pavimentação no bairro e parabenizou o trabalho de toda a equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura. “Hoje um sonho está sendo realizado aqui no bairro Primavera, uma obra de muita importância para o bairro e também para toda Alta Floresta. Quero agradecer o nosso deputado Juarez que colocou os recursos para que, em parceria com a prefeitura, nós pudéssemos estar realizando esta obra”, disse ele.