Primeira etapa da 9ª edição do Mutirão de limpeza do Rio Teles Pires inicia hoje

Bruno Felipe

Da Reportagem

Deu início hoje, sexta-feira (11/10), a primeira etapa dos trabalhos do 9º Mutirão de Limpeza do Rio Teles Pires. A informação foi confirmada pelo vereador Oslen Dias, conhecido como ‘TUTI’, que é um dos organizadores do evento.

Para a reportagem do Jornal O Diário, Tuti disse que no mutirão deste ano, além do apoio da Prefeitura de Alta Floresta, também contará com a parceria das prefeituras dos municípios de Carlinda e Paranaíta e com esse reforço, haverá três pontos de recolhimento: um na Balsa do Alcindo, em Carlinda; Balsa do Cajueiro, em Paranaíta e no Porto de Areia, em Alta Floresta. “Desde já quero agradecer aos prefeitos que estão participando com a gente e é um projeto muito bonito, nós temos que continuar cuidando do Rio Teles Pires”, disse Tuti.

O trabalho de recolhimento irá se estender durante os próximos 30 dias. Tuti ressaltou que somente na edição do ano passado, foi possível ser retirado mais de 40 toneladas de lixo das águas do Teles Pires. Neste ano, os organizadores, graças ao grande número de parceiros, conseguiram uma balsa própria e 100% segura para fazer o recolhimento dos lixos. As pessoas que tem ilhas e barcos também podem participar do mutirão como voluntários, recolhendo os lixos e deixando-os amontoados em algum lugar, após, avisar os organizadores que prontamente irão recolher.