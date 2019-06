Alunos de quatro escolas de Alta Floresta já receberam imunização contra o HPV através do programa ‘Saúde na Escola’

A Secretaria Municipal de Saúde, através do Programa Saúde na Escola, coordenado por Claudiomiro Viera, está realizando a imunização de adolescentes (meninas de 9 a 14 anos e meninos de 10 a 14 anos) através da aplicação da vacina contra o HPV em algumas escolas de Alta Floresta. O trabalho é feito em duas vertentes: a conscientização e sensibilização sobre a doença, e a parte da aplicação propriamente dita.

De acordo com Claudiomiro, as escolas J.V.C., Jardim das Flores, Benjamim de Padoa e Cecilia Meireles já receberam todo o trabalho de orientação e posterior imunização do HPV. Atualmente professores, alunos e diretores da escola Rui Barbosa estão recebendo orientações sobre a doença para que posteriormente ocorra a imunização dos alunos desta instituição. “Ao longo do ano, estaremos desenvolvendo esse trabalho educativo de sensibilização e aplicação de vacinas nas demais escolas, talvez não conseguiremos passar em todas as escolas neste ano, mas as escolas que não conseguimos fazer esse trabalho, daremos continuidade no ano de 2020 porque a meta do Governo Federal é chegarmos a 80% de cobertura vacinal”, disse Claudiomiro em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário. Os trabalhos são realizados por meio de ação integrada entre o Programa Saúde na Escola – PSE, Vigilância Epidemiológica e Equipes das Unidades de Saúde.

O HPV é um vírus que infecta a pele e as mucosas, podendo causar verrugas ou lesões percursoras de câncer, como o câncer de colo de útero, garganta ou ânus. O nome HPV é uma sigla inglesa para “Papiloma vírus humano” e cada tipo de HPV pode causar lesões em diferentes partes do corpo. Claudiomiro ressaltou que não existe cura para a doença, mas sim tratamento para o seu controle. Se por algum motivo o estudante de alguma escola ainda não recebeu a vacina, pode estar procurando uma Unidade de Saúde mais próxima de seu bairro, munido do cartão de vacina, para ser imunizado.