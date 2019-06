Alta Floresta: Vacinação contra a gripe foi estendida para população em geral

Bruno Felipe / Da Reportagem

A partir desta segunda-feira (03/05), a campanha de vacinação contra o vírus da gripe foi aberta para toda a população, inclusive quem faz parte do público prioritário e que ainda não se vacinou. Em Alta Floresta, a meta era vacinar 12.857 pessoas, mas até a última quarta-feira (29/05), apenas cerca de 70% haviam sido imunizadas. De acordo com a técnica de enfermagem da Vigilância Epidemiológica de Alta Floresta, Ozimar Moro, o percentual pode ser maior, uma vez que os dados demoram cair no sistema.

Segundo ela, para receber a dose da vacina, basta apenas comparecer a um posto de saúde com o cartão de vacinação em mãos. O Ministério da Saúde informou que a vacinação vai continuar enquanto durarem os estoques da vacina. Lembrando que os grupos prioritários tiveram entre os dias 10 de abril e 31 de maio para se vacinar com exclusividade.

De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal, algumas unidades de saúde estarão estrategicamente abertas realizando o atendimento de imunização dos munícipes contra a gripe. As unidades dos bairros Cidade Bela e Panorama, estarão atendendo de segunda a sexta-feira pela manhã. As unidades Santa Rita de Cássia e PSF V – Cidade Alta, atenderão de segunda a quinta-feira. As unidades dos bairros Boa Nova, Boa Esperança, Bom Jesus, Jardim Universitário, Cidade Alta II e Ana Neri estarão atendendo de segunda a sexta (na sexta somente pela manhã). O PSF X do bairro São José Operário, atenderá de segunda a quinta; o PSF I, do bairro Vila Nova, atenderá somente as quintas-feiras; por fim, os PSF XIV e XV – Santa Bárbara e Élida Borges, atenderão de segunda a sexta.