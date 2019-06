TIRO E QUEDA 30.05.2019

“Juntos e shallow now”. De tempos em tempos a internet nos proporciona alguns momentos que acabam chamando a atenção “da geral” ou na linguagem da internet, viralizando. A mais nova do momento é a expressão “juntos e shallow now”. Aqui na redação, perguntei para os “net-a-holic” (outras dessas, que serve para traduzir um viciado em internet, ou um “doente” por internet, né?) e descobri que juntos e shallow now na verdade, trata-se de uma versão “sem sentido algum” de uma música da Lady Gaga “Shallow” feita pelos brasileiros Paula Fernandes e Luan Santana. Viu? Altair também é cultura (huashuashuas). Em tempo, essa risada também é “internetêz”.

Mas voltando à expressão, “Juntos e shallow now” (sem sentido), ela veio ao Tiro e Queda porque uma operação das polícias civil e militar no Rio de Janeiro, numa cidade chama “Paraíba do Sul”, prendeu vários acusados de tráfico. A operação é séria, ao que parece, mas o nome… deixa pra lá.

Só que, eu gosto destas coisas diferentes. Então vou tentar identificar algumas coisas que sejam “Juntas e shallow now” em Alta Floresta.

Já imaginou o presidente da Câmara Emerson Machado e a vice-prefeita Marineia Munhoz, “Juntos e shallow now” numa disputa à prefeitura de Alta Floresta? Com certeza não, pois seria uma união “sem sentido algum”, pois bem, ouvi de uma fonte ontem, que o vereador teria dito à interlocutores que iria procurar a vice-prefeita para que fizessem uma dobradinha na campanha eleitoral próxima, no estilo “Juntos e shallow now”.

Mas… e sempre tem um más, como assim? Se o cabra estiver de fato pensando em procurar guarida justamente com quem era considerado desafeto até ontem, precisa primeiro ver o que tem por trás disso. Duvido que a vice-prefeita caia na onda, afinal de contas, é uma união que “não cola”.

A interlocutores, o presidente já teria jogado a toalha no seu desejo de ser prefeito de Alta Floresta. Pesa contra si o impacto negativo causado pelo episodio 0800, quando o vereador disse ao prefeito que não sairia de graça o voto para dois projetos no ano passado. O preço a ser cobrado pelo vereador seria apoio à candidatura à prefeito. De quem? Da Néia e do Lau.

Chamar Néia para ficarem “Juntos e shallow now” numa hora dessas pode ter alguns desejos escondidos, não necessariamente uma junção porque, ninguém seria bobo de acreditar, além do que, pegaria muito mal para a vice, diante de tudo o que foi falado nas mídias sociais pelo pretenso (ou ex-pretenso, vá saber) candidato a prefeito.

Gostei de analisar a expressão “Juntos e shallow now”. Prometo que voltarei a juntar “injuntáveis” para ver se a gente aumenta o numero de aberrações que ocorrem na política.