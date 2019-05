Vereador cobra Secretaria de Obras para a retomada da coleta de lixo seco em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Iniciado no ano passado, os serviços de coleta de lixo seco foram cancelados devido à problemas com os maquinários e até hoje nenhum parecer da Prefeitura Municipal foi expedido em relação ao retorno deste serviço no município. No mês de junho de 2018 foi realizada uma audiência promovida pelo Ministério Público de Alta Floresta com a participação de todas as entidades e repartições públicas que tem relação com o tema Meio Ambiente, onde na ocasião, tanto o Executivo Municipal quanto as demais instituições participantes fizeram compromisso com o MP em atuar em desfavor das queimadas, além de dar continuidade aos trabalhos da coleta de lixo, sendo estabelecido um cronograma que deveria ser enviado ao MP. Ocorre que, com o problema dos maquinários, o cronograma estabelecido não foi cumprido.

Na última terça-feira (07/05), durante a sessão ordinária da Câmara Municipal, o vereador Luis Carlos cobrou a Secretaria de Infraestrutura para que retome o serviço de coleta do lixo seco na cidade, uma vez que diversos moradores têm reclamado quanto a esta situação. “Não está acontecendo e tem que acontecer, tem que existir uma programação, por isso estamos insistindo nesse cronograma para a gente poder informar melhor a nossa população”, disse Luis em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário “Tem que ser feito, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, mas tem que ser feito, tem que retirar esse lixo seco”, frisou ele.

Outra cobrança do vereador foi em relação as calçadas do município, haja visto que a maioria estão deterioradas e em muitos pontos sequer existe pavimento. “São buracos em calçadas que você resolve com um, dois sacos de cimento”, disse ele. A ideia de uma parceria entre a secretaria juntamente com os comércios locais para fazer a recuperação das calçadas foi alavancada pelo vereador. A reportagem do Jornal O Diário procurou o Secretário de Obras Elói de Almeida para maiores esclarecimentos, mas até o fechamento desta edição não conseguimos resposta.