TRÂNSITO SEGURO: Panfletagem e orientações marcaram o início da Campanha ‘Maio Amarelo’ em Alta Floresta

As Secretarias Municipais de Trânsito e Saúde de Alta Floresta iniciaram na manhã de ontem (09/05), a campanha ‘Maio Amarelo’ com a entrega de panfletos orientativos e de conscientização sobre a prevenção de acidentes no trânsito. A panfletagem ocorreu no semáforo em frente à Câmara Municipal de Vereadores e contou com a participação das equipes que compõe a Secretaria de Trânsito juntamente com alguns Agentes e também servidoras da saúde municipal, além de funcionários da Cometa Motocenter.

De acordo com o Diretor de Trânsito Messias Araújo, os condutores foram bem receptivos, haja visto que eles pararam os veículos e colheram as informações sobre o ‘Maio Amarelo’. “É muito gratificante a gente poder participar desta campanha que é a nível internacional; a importância desta campanha é justamente a redução de vítimas em acidentes de trânsito”, salientou Messias em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário. Quem passou por alguns pontos da cidade principalmente no redondo da grande Cidade Alta nos últimos dias pode observar alguns carros pós acidente, em sua maioria totalmente destruídos, que foram colocados ali justamente para chamar a atenção e alertar toda a população sobre os riscos no trânsito.

Segundo Messias, as mortes no trânsito representam a terceira maior causa morte em nível internacional. “O cidadão ao passar e ver aquela situação daqueles veículos que reflitam a respeito de algumas infrações e imprudências que ocasionam esse tipo de acidente”, disse Messias. Ele ressaltou que haverá mais panfletagens em outros pontos da cidade e também algumas palestras até o final da campanha, bem como blitzes orientativas. O Movimento ‘Maio Amarelo’ surgiu em 2011 com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo. A campanha deste ano tem como lema “Me Ouça”, demostrando que as pessoas precisam ouvir mais as orientações para que assim os índices de acidentes não se elevem.