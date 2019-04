TIRO E QUEDA – 25.04.2019

Uma notícia ruim para a economia nacional. O governo da Arábia Saudita descredenciou o País para importação de frangos desde o Brasil,e atingiu frontalmente apenas cinco unidades frigoríficas, Atualmente, o país possui 58 plantas habilitadas pelo Ministério da Agricultura brasileiro a exportar, destas, 30 estavam embarcando produtos efetivamente, dentre as quais, a Arábia Saudita mantém a autorização de exportação de 25 plantas.

Por excesso de estoques e baixa demanda, a direção da BRF, uma das maiores empresas brasileiras de alimentos, comunicou aos funcionários da planta de Carambeí (PR), município vizinho a Ponta Grossa (PR), que pretende suspender a produção por 60 dias, a partir de junho, medida que pode chegar a até cinco meses. O acordo coletivo para suspensão temporária dos contratos de trabalho, conhecido como lay-off, foi aprovado nesta segunda-feira (22) em assembleia.

Cerca de 2.000 funcionários são afetados diretamente pela decisão e poderão, ao final deste período, até mesmo, perder seus postos de trabalho, o que é muito tenso.

Aí você que está lendo pode falar, mas isso é lá no Paraná, a nossa realidade é outra.

Concordo, e até vou endossar, de fato a realidade do Estado de Mato Grosso é um pouco diferente da do Paraná, mas se as ações forem se desenvolvendo neste sentido, poderá sim afetar Mato Grosso, especialmente a região de Lucas do Rio Verde na ponta extrema do Norte do estado (há quem chame de “médio norte, mas de fato é norte). Prefiro esperar e torcer para que nada aconteça de errado.

Enquanto isso, quanto à Alta Floresta, esta semana passei algumas vezes em frente à dois empreendimentos que estão sendo erguidos, na cidade que nos deixa muito orgulhosos. Na entrada da cidade, ainda que estejamos experimentando um atraso significativo, a obra do Atacado Machado está em todo o pique, uma rua paralela (uma espécie de terceira via) está sendo finalizada na frente do empreendimento e o prédio em si já vai ganhando corpo, em breve teremos novidades. Alta Floresta merece, a nossa população merece.

Ainda sobre o Atacado, conversei no final de semana com uma empresária do ramo de alimentos e perguntei a ela se a presença do “atacadão” na cidade iria complicar para eles e a resposta foi interessante, “talvez nos primeiros dias, mas não acredito que irá afetar não”, me disse.

Aí eu fui analisar o contexto desta fala e pensei, tomando como base outras cidades que tem este tipo de estabelecimento, e cheguei à conclusão de que ela tem razão, talvez no começo, por ser novidade, o atacado possa até afetar, mas aos poucos e com a qualidade dos nossos comerciantes que saberão como atrair seus clientes, a coisa vai fluir com sucesso para todos.

Neste ponto, quem mais vai ganhar, claro, seremos nós, os consumidores, com mais opção de local para comprar.

O outro empreendimento ao qual tem o potencial de orgulhar a população é o prédio Altaville, que já está “despontando no céu” de Alta Floresta e começa a ganhar visibilidade para quem passa pela avenida do aeroporto. Logo, logo, começam as selfies.