Em comemoração ao Dia da Polícia Militar, policiais de Paranaíta receberam homenagens de alunos da Escola Mario Corrêa

O 4º Pelotão da Polícia Militar de Paranaíta teve a grata surpresa de receber uma homenagem dos alunos do 3° ano do Ensino Fundamental da E.E Mario Corrêa. A homenagem refere-se ao Dia da Polícia Militar (celebrado no dia 21 de abril). A data celebra a presença desta força de segurança pública que tem o objetivo de garantir a ordem pública a partir do policiamento ostensivo.

A homenagem foi realizada pela Coordenação e pela Professora Marilda Bonet, que inclusive possui uma farda antiga da PM (azul petróleo) tamanho infantil, que foi usada por um aluno. Os alunos leram textos de suas próprias autorias em homenagem aos policiais. A Professora dos alunos também leu um texto sobre a formação dos policiais que compõe o 9º Comando Regional da PM. Esses profissionais arriscam as suas vidas diariamente para proteger as comunidades, combatendo e investigando crimes que estejam previstos no Código Penal Brasileiro. Cada estado e o Distrito Federal conta com um núcleo da polícia militar, que são diretamente subordinados pelos seus respectivos governos estaduais.

A data é celebrada em 21 de abril em homenagem a figura de Tiradentes, o patrono da polícia brasileira. Este herói nacional morreu enforcado nesta mesma data em 1792, como um dos membros do 6ª Companhia de Dragões de Minas Gerais, que lutou no movimento de independência que ficou conhecido por Inconfidência Mineira.

De acordo com o Comandante do 9º Comando Regional da PM em Alta Floresta, Tenente Coronel Arruda, ações como está servem de fator motivador para os Agentes de Segurança Pública, além de fortalecerem os laços entre a sociedade e a instituição Polícia Militar, tornando momentos como este, inesquecíveis na vida dos Policiais Militares que ali estavam.