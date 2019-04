Biblioteca da Uniflor amplia acervo

Com o objetivo de atualizar e expandir seu acerbo a Biblioteca “ Rosmar Tobias” da União das Faculdade de Alta floresta ( Uniflor), uma das maiores do Nortão, acaba de adquirir mais livros.

Segundo a bibliotecária Chefe , Daniela Matos títulos vieram para complementar os Cursos de Engenharia Civil e Ciências Contábeis, sendo 12 Títulos e 58 livros na área de Ciências Contábeis (Contabilidade Rural, Auditoria, Contabilidade de Custos e Matemática Financeira) e 52 Títulos e 366 Livros na área de Engenharia Civil (Mecânica dos Solos e das Rochas, Mecânica dos Fluidos, Estruturas de Madeiras, Estruturas Metálicas, Instalações Elétricas, Maquetes, Fundações, Aço, Topografia, Concreto, Engenharia Geotécnica, Pavimentação Asfálticas, entre outros). Esses exemplares vão se somar com os mais de 25 mil livros já catalogados na biblioteca física e ainda mais 6 mil livros da biblioteca virtual.

No total dos livros comprados nesta semana são 64 Títulos e 424 livros. “ Quem sai ganhando com esse investimento são os alunos, pois são fontes de pesquisa e de leitura para o aprimoramento do saber acadêmico”, finaliza Daniela.