Prefeitura Municipal entrega maquinários ao TG 09-001 para a manutenção das áreas verdes

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Prefeitura Municipal de Alta Floresta, por intermédio do Diretor de Gestão Claudinei Jesus, realizou na manhã de ontem (22/04), a entrega de 03 roçadeiras e 02 motosserras ao Tiro de Guerra 09-001, em atendimento ao previsto no Termo de Cooperação firmado entre Prefeitura Municipal e Exército Brasileiro. De acordo com Chefe de Instrução do TG, Subtenente Luís Fabio de Paula, a prefeitura tem se esforçado muito para que sejam cumpridas as formalidades acordadas entre as instituições e para ele, a distribuição de maquinários compatíveis com as necessidades de manutenção das áreas verdes do TG é um bom exemplo disso.

“A gente percebe que á um empenho das equipes envolvidas em sempre comparecer e ver nossa dificuldade; nós realizamos essa solicitação à prefeitura municipal e houve essa distribuição de maquinários, gostaríamos de tornar público o nosso agradecimento para que a população saiba que todo o trabalho, todo a demanda existe e a nossa prefeitura tem nos atendido a altura”, disse Fábio em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Segundo ele, os novos maquinários servirão principalmente para a manutenção das áreas verdes existentes ao entorno do TG, a realização de podas de árvores e também ser utilizado em ações sociais. Fábio explicou que já foi dado todo um treinamento de como manusear os maquinários através da empresa que os forneceu e as instruções serão repassados aos atiradores da 26ª Turma para que assim os equipamentos tenham uma maior durabilidade.