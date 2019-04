Mais de oito mil eleitores altaflorestenses estão com o título eleitoral na relação de cancelamento

Bruno Felipe / Da Reportagem

Os eleitores de Alta Floresta que ainda não realizaram o recadastramento biométrico devem procurar o Cartório Eleitoral, localizado no setor H, para se regularizar ou então não poderão votar nas próximas eleições, uma vez que o título destes eleitores foi cancelado. De acordo com o Chefe do Cartório, Alex Arruda, aproximadamente 8,300 Mil eleitores altaflorestenses não compareceram no cartório no período entre dezembro de 2018 e final de março de 2019 para fazer a biometria obrigatória. Desde que iniciou o processo de obrigatoriedade da biometria no município, um grande número de pessoas compareceu no cartório para efetuar o recadastramento, sendo formado até filas gigantes.

“A biometria continua, o que encerrou mesmo foi a oportunidade do eleitor vir e não ter o título cancelado, então é muito importante que o eleitor que não fez, venha fazer a biometria para não ter problemas lá na frente em outras circunstâncias e não só a eleitoral”, disse Alex em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário. Para se regularizar o eleitor deve comparecer no cartório, das 07h30 as 13h30, com seus documentos pessoais, comprovante de residência (no prazo de um ano) e o título antigo.

Vale ressaltar que o novo documento será emitido na hora, tendo um prazo de 15 a 20 dias para as informações serem processadas pelo TRE. Alex salientou que a tendência do órgão é diminuir cada vez mais o uso do papel, por isso, além do tradicional título em papel o eleitor também tem acesso ao título digital através do aplicativo e-título que mostra todas as informações eleitorais e pode ser baixado direto pelo celular. No dia da votação, caso o eleitor esqueça o título de papel poderá usar o e-título como documento comprobatório para realizar a votação.