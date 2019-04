Vereador Tuti é eleito novo presidente do PSDB em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

No último dia 31 de março o diretório do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) em Alta Floresta realizou as eleições para a escolha do novo presidente para o biênio 2019 a 2021. Na ocasião, o vereador Oslen Dias “Tuti” foi eleito, por unanimidade, como o novo presidente do partido. A eleição aconteceu na Câmara Municipal.

Anteriormente o cargo de presidente era ocupado por Elson Quadros. Atualmente o PSDB possui aproximadamente 523 filiados e compareceram para a votação 42 pessoas, sendo que todos votaram a favor da chapa de Tuti.

Em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, o parlamentar disse estar muito feliz e com grandes expectativas para o mandato. “Foi tranquilo, fui eleito para conduzir o partido até março de 2021, fizemos tudo que está no regimento interno do PSDB, sendo publicado em jornal e site”, disse Tuti. Ele ressaltou que pensando sempre em Alta Floresta, o PSDB está aberto para novas filiações.