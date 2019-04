Eleitores que não fizeram a biometria obrigatória podem procurar o cartório para se regularizar

Bruno Felipe / Da Reportagem

Na última sexta-feira (29/03) foi encerrado, em 17 municípios do estado de Mato Grosso, o prazo para os eleitores realizarem a revisão biométrica obrigatória. Em Alta Floresta, cerca de 80% do eleitorado realizaram a biometria. Quem não conseguiu fazer o recadastramento biométrico até este prazo teve automaticamente o título de eleitor cancelado.

Entretanto, o chefe do Cartório Eleitoral de Alta Floresta, Alex Arruda, salientou que os inadimplentes podem procurar o cartório a partir desta segunda-feira (01/03) para se regularizarem. Ele afirmou que a revisão biométrica de quem já teve o título cancelado não gerará multa, apenas para aqueles que não votaram nas eleições anteriores. “A revisão não cobra multa, o ônus do eleitor é que ele terá o título cancelado; a partir do momento que cancela o título dele, ele pode ter algumas implicações e para evitar estas implicações é importantíssimo que ele venha o mais rápido possível fazer a revisão, pois fazendo a revisão o título será regularizado”, disse Alex ressaltando que as informações serão encaminhadas e processadas pelo TSE e assim que as informações estiverem atualizadas, o título estará totalmente regular.

A biometria em Alta Floresta começou a ser realizada em 2012, porém, tornou-se obrigatória somente a partir do mês de dezembro do ano passado. Durante os últimos quatro meses, mais 25 municípios do estado também realizaram a biometria, sendo que nove deles prorrogaram o prazo para mais um mês devido a estes cartórios não terem conseguido atender a média de eleitores que é de 70%.

Devido ao pouco contingente de pessoal e maquinários, muitos eleitores altaflorestenses reclamaram quanto a demora no atendimento. Alex ressaltou que o cartório não possui espaço físico para atender toda a demanda da população, por conta disso, fizeram uma limitação de atendimento por senhas, além disso, na Câmara Municipal também havia um espaço com seis guichês para auxiliar no atendimento à população.

Visando promover maior segurança e boa fluidez nos atendimentos, durante a última semana a Polícia Militar esteve presente nos dois pontos para garantir que todos pudessem passar pelo atendimento. “O ser humano geralmente fica descontente por algumas coisas que ele acredita que no juízo dele é correto, mas aqui tem muitas regras que devem ser seguidas e nós viemos proporcionar segurança para os funcionários que aqui trabalham”, disse o Sargento Conde, da PM, em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.