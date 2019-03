Novo diretório do PR em Alta Floresta tem Edinho Paiva como presidente

Bruno Felipe / Da Reportagem

No último dia 15 de março foi realizada a votação para a formação do novo Diretório Municipal do Partido da República (PR) em Alta Floresta; na ocasião, o empresário Eder Rodrigues Ribeiro, conhecido popularmente como Edinho Paiva, foi eleito como novo presidente. Edinho é um empresário da área têxtil, com empresa atuante no ramo de representações e que atende não só ao estado de Mato Grosso como uma ampla área ao sul do Estado do Pará. Além de Edinho, mais 10 pessoas estão fazendo parte do novo diretório.

Os projetos do PR são de lançar 26 nomes de candidatos a vereadores em 2020 e um candidato a prefeito. Para a reportagem do Jornal O Diário, Edinho disse estar confiante em montar um grande grupo para as eleições do próximo ano. “Estou sendo procurado por várias pessoas que querem disputar uma vaga no legislativo estadual”, disse Edinho.

Lembrando que após uma reunião realizada em Brasília, com a presença dos presidentes estaduais, foi aprovada a mudança de nome, logomarca e formação partidária nos Estados e Municípios, do Partido da República (PR) que voltará a ser nominado como Partido Liberal (PL). Outra decisão importante tomada na reunião foi a de que os Estados e Municípios terão até o dia 28 de junho para formar diretórios estaduais e municipais, através de eleições que deverão obedecer ao estatuto do partido. O diretório de Alta Floresta foi montado no último dia 15 e o mandato inicialmente será de um ano, posteriormente passará a ser de dois anos.