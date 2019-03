‘PREVENÇÃO DO CANCER’: Pacientes que desejam receber atendimento na Carreta do Hospital do Amor deverão realizar o cadastro a partir da próxima semana

Bruno Felipe / Da Reportagem

Será aberto na próxima segunda-feira (18/03) o período de cadastramento para atendimento na Carreta de Prevenção do Hospital do Amor (antigo Hospital do Câncer de Barretos) que estará no município a partir do dia 02 de abril. Além de mamografia (prevenção ao câncer de mama), a carreta estará realizando exames de Papanicolau e PSA (próstata).

Os cadastros estarão sendo realizados no Sindicato Rural, localizado no setor G, das 07 às 11h00 e das 13h00 às 16h30, e os interessados deverão trazer o RG, além do CPF, comprovante de residência e o cartão do SUS (preferencialmente com suas devidas cópias). O prazo para a solicitação dos exames encerra na sexta-feira (22/03). Estarão disponibilizados 60 exames de mamografia, 50 de Papanicolau e também 50 exames PSA.

Para os exames de PSA os interessados deverão ter idade mínima entre 50 a 69 anos, já os de mamografia são de 40 a 69 anos. A mamografia é o exame mais indicado para detectar precocemente a presença de nódulos nas mamas. As formas de tratamento variam conforme o tipo e o estadiamento do câncer. Os mais indicados são: quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia e cirurgias, que pode incluir a remoção do tumor ou a mastectomia.

Embora menos comum, o câncer de mama também pode atingir os homens, portanto qualquer sinal de alerta, a orientação é para que procure uma UBS mais próxima de sua residência e obtenha as informações necessárias para sanar todas as dúvidas.