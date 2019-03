Fórum de Alta Floresta realiza hoje o 1º Workshop Justiça Pela Paz em Casa

Bruno Felipe / Da Reportagem

Iniciou na última segunda-feira (11/03), a ‘Semana Justiça Pela Paz em Casa’, encabeçada pelo Conselho Nacional de Justiça e com apoio da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. De acordo com a juíza e diretora da comarca de Alta Floresta, Dr. Milena Ramos, a campanha visa o enfrentamento aos casos de violência doméstica e familiar. Segundo ela, durante toda a semana os juízes das varas criminais de Mato Grosso têm dado prioridade nos transmitis dos processos relacionados a violência doméstica. “Os juízes tem dado prioridades nesses casos de violência principalmente contra as mulheres, realizando mutirões de audiências e empregando a máxima celeridade para que esses processos tenham o devido andamento”, disse Milena em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Sensível a esta questão, o Fórum de Alta Floresta organizou o 1º Workshop Justiça Pela Paz em Casa que será realizado hoje no Plenário do Júri, a partir das 07h00. O público alvo é voltado aos profissionais que atuam na área da saúde do município e estudantes de enfermagem, onde serão ministradas palestras pela própria juíza Milena e também pela equipe multidisciplinar do Fórum, composta por psicólogo e assistência social. O Workshop visa a capacitação destes profissionais para identificar situações de violência domesticas e familiares e também dar as devidas orientações para as vítimas, além disso, o encorajamento para as vítimas realizarem a denúncia. “Então isso que pretendemos nesse workshop, sensibilizar esses profissionais a saberem lidar com a situação, não só a identificação, quanto também a orientação para as vítimas”, disse Milena.