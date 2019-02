Ajuda da população tem colaborado com pessoas que estão em tratamento na ‘Comunidade Terapêutica Inovar’, em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Montada para atender pessoas em situação de rua e dependentes químicos, a Comunidade Terapêutica ‘Inovar, Restaurando Vidas’, localizada na rua T-10, no bairro Bom Jesus, atualmente está atendendo cerca de 18 pessoas. O idealizador do projeto, Francis Lopes, disse em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário que desde a inicialização do projeto muitos moradores estão colaborando e ajudando com a casa, fazendo doações de camas, colchões e alimentação. A reportagem do Jornal O Diário publicou uma matéria no início da construção do projeto e após a publicação, Francis disse que recebeu doações até mesmo da Prefeitura de Paranaíta.

Atualmente ele está organizando uma proposta para levar até a Prefeitura de Alta Floresta para que o executivo possa alavancar recursos e ajudar com a casa terapêutica, bem como com os internos que hoje fazem o tratamento na casa. Francis disse que as despesas do mês de dezembro do ano passado foram custeadas com a ajuda do Cras de Alta Floresta, onde os servidores conseguiram fazer a venda de pizzas e o recurso foi revertido para a casa.

Durante os primeiros meses os alunos puderam ajudar na plantação de milhos e no princípio de uma horta. Francis ressaltou que o trabalho com os internos vem dando resultado positivo, onde é perceptível a mudança de comportamento de todos eles. Atualmente eles estão construindo dois banheiros do lado de fora da casa para atender com melhor comodidade a todos que passarem por ali. “Graças a Deus os alunos estão contribuindo e indo bem com o seu tratamento”, disse Francis em entrevista ao Jornal O Diário.

Francis lembra que já passou pela mesma situação de abandono e vício em drogas no passado, mas sua vida mudou ao encontrar uma comunidade terapêutica na cidade onde morava. Atualmente a casa se mantem com as doações e também com a venda de doces e sacolas personalizadas que são vendidas pelos monitores da casa. Além disso, ele pede a colaboração da população para que ajudem com a doação de alimentos como carne e também um freezer para condicionar os alimentos. O tratamento com cada interno dura 9 meses e durante este período é ensinado as doutrinas que Francis aprendeu na comunidade onde viveu, sendo que todo o tratamento é feito de forma espiritual sem nenhum tipo de medicamento. O projeto é voluntário e não há nenhum custo aos internos.