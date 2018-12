Atenção donos de animais de estimação: Sessão de fotos temáticas de natal poderão ser feitas hoje e amanhã

Bruno Felipe / Da Reportagem

O grupo de voluntários ‘Amamos Animais’ irá promover hoje (18/12) e amanhã (19/12) mais uma sessão de fotos destinadas aos animais de estimação (como gatos e cães) com o tema especial de natal. A ação solidária já havia sido realizada no mês passado, entretanto, segundo a presidente do grupo Leir Ribeiro, devido à baixa demanda decorrente do dia chuvoso, os voluntários decidiram promover a ação em outras datas para que assim mais pessoas possam ter a oportunidade de ter consigo os registros. Desta vez a ação será realizada no ‘Studio Moraes’, localizado na J-1, e serão tiradas 03 fotos em arquivo digital por um valor de R$20. Os horários disponíveis são das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, porém, os interessados devem agendar seus horários através do contato 66 9 9653 5319.

De acordo com Leir, todo o recurso arrecadado será destinado aos animais de rua resgatados pelo grupo. Ela ressaltou que além desta ação, a população também pode estar ajudando os animais através de outras formas como simplesmente os adotando, já que atualmente são muitos os animais de ruas resgatados, cuidados e que já estão aptos para serem adotados. Atualmente, com cerca de 70 integrantes, o grupo ‘Amamos Animais’ realiza de forma totalmente voluntária o resgate de animais em situação de abandono e maus tratos no município de Alta Floresta e devido à alta demanda de casos, os custos com os animais são elevados, por conta disso, vez ou outra os voluntários promovem ações visando a quitação dos débitos. Através da página do facebook intitulada ‘Amamos Animais’, o grupo posta detalhes dos casos atendidos, bem como promovem a doação de animais resgatados.