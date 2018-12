Motorista embriagado tomba caminhão da prefeitura

Bruno Felipe / Da Reportagem

A prefeitura municipal de Alta Floresta decidiu instaurar um PAD – Procedimento Administrativo Disciplinar, para apurar as circunstâncias do acidente envolvendo um caminhão da Secretaria de Infraestrutura, que acabou tombando na MT-208, no início da madrugada de ontem (12/12). De acordo com as informações repassadas pela assessoria da prefeitura, as informações que constam no boletim de ocorrências da Polícia Militar são de que o motorista de 46 anos estava embriagado e o exame de bafômetro realizado apontou para 1,13 mg/l.

Ainda segundo a assessoria, o servidor estava junto com uma equipe que realizava reparos e construção de bueiro armco na MT-010, sendo ele o responsável pelo transporte das tubulações. Em contato com o secretário Eloi Luiz de Almeida, este informou que momentos após o acidente a Secretaria de Infraestrutura tomou conhecimento, prestando auxilio na condução do motorista; segundo ele, o servidor tem pouco mais de cinco anos de serviços prestados e até a presente data não havia sequer registros de atitudes que desabonassem o trabalho prestado. Mesmo assim, o servidor foi afastado dos serviços. Segundo a nota da assessoria divulgada para a impressa, a partir dos trabalhos do PAD serão apurados os motivos pelo qual o servidor seguia com veículo da Secretaria de Infraestrutura.