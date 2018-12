Mais dois animais foram diagnosticados com o vírus da raiva em comunidade rural de Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Mais dois animais foram diagnosticados com o vírus da raiva em uma propriedade rural localizada na região da 5ª Norte em Alta Floresta; o primeiro caso foi confirmado na última sexta-feira (07/12) e foi amplamente divulgado através dos meios de comunicação local e estadual. De acordo com o chefe do Indea de Alta Floresta, Anselmo Loose, os trabalhos não mudam, apenas é reforçado o alerta para que produtores mantenham seus rebanhos vacinados em todo o ‘perifoco’ de 12 km, que inclui a região da 3ª, 4ª e 5ª Norte, na 4ª, 5ª e 6ª Oeste, além da Vicinal do Espanhol. A vacinação deve ser feita em todo rebanho de bovinos, equinos, caprinos e ovinos, suínos não vacinam. Lembrando que após três semanas, o rebanho terá que ser revacinado. Vale ressaltar que ambas as vacinas terão que ser apresentadas no Indea.

Anselmo ressaltou que o trabalho das equipes do Indea já começou nessas zonas e segundo ele, faltam ainda cerca de 100 propriedades para fazer a vacinação. Além disso, Anselmo salientou que cerca de oito propriedades foram identificadas com ‘sugaduras’ de morcego. Foi solicitado apoio de uma equipe de captura da regional de Matupá para começar a fazer o trabalho de captura de morcegos nessas propriedades. Por isso é importante que o produtor avise o Indea caso perceba indícios de ‘sugadura’ de morcegos em seus rebanhos.

Anselmo ressaltou que muitos produtores têm receio de comunicar as eventuais ‘sugaduras’ em seus rebanhos, o que é errado, já que o quanto antes a unidade chegar ao local, mais rápido o problema será resolvido. “O combate a raiva é feito com a vacinação e revacinação, e também com a captura de morcegos para diminuir a colônia, não existe outra alternativa, por isso é importante que todo mundo faça sua parte”, disse Alselmo.