Lions Clube de Alta Floresta iniciou ontem a 9ª Edição da ‘Expo Verde e Flor’

Bruno Felipe / Da Reportagem

Está acontecendo em Alta Floresta a 9ª Edição da ‘Expo Verde e Flor’, promovida pelo Lions Clube, visando a arrecadação de recursos para a Campanha de Visão promovida pela entidade. O atendimento está ocorrendo desde ontem (11/12), das 08h00 às 20h00, em um stand no estacionamento do Del Moro, o evento irá se estender até domingo (16). Vale ressaltar que as mudas, arranjos e flores são oriundas da cidade de Holambra, em SP. De acordo com os organizadores, são produtos que podem ser adquiridos com dinheiro e/ou cartão.

A partir deste ano, os organizadores entraram em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, onde a ideia será de atender os alunos das escolas públicas do município. Na edição anterior, as flores mais vendidas foram as Rosas do Deserto, Orquídeas, Patas de Elefante e Ervas Aromáticas. Neste ano, além de plantas frutíferas como jabuticaba, amora e araçá, os altaflorestenses poderão encontrar e adquirir rosas, orquídeas, rosas do deserto e diversas outras espécies de plantas ornamentais.