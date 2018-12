Diretor da Unemat recebeu homenagem pela dedicação em suas pesquisas acadêmicas

Bruno Felipe / Da Reportagem

O atual Diretor Político Pedagógico e Financeiro da Unemat de Alta Floresta, o Engenheiro Agrônomo Luiz Fernando Caldeira Ribeiro, foi homenageado na última terça-feira (04), através dos vereadores da Câmara Municipal, pelos relevantes serviços prestados frente a Gestão Acadêmica Faculdade de Ciências Biológicas e Agrárias na Unemat, Campus Universitário de Alta Floresta, bem como pela dedicação em suas pesquisas acadêmicas no âmbito de Desenvolvimento Sustentável, utilizando a extensão rural como ferramenta na busca de novas formas de desenvolvimento.

A vereadora Cida Sicuto (PSDB) foi a responsável por apresentar a Moção de Congratulações nº 064/2018 em homenagem à Luiz e segundo ela, a homenagem está sendo feita, pois o diretor estará deixando o cargo este ano para estar à frente da Pró Reitoria de Planejamento, Tecnologia da Informação (PRPTI) na gestão 2019 a 2022. “Eu quero te parabenizar, acompanhei o seu trabalho nesses dois anos e vi que você sempre cobrou do governo as construções, sei que estará indo para Cáceres, então Alta Floresta perde, mas acredito que o Campus de Alta Floresta não perde, porque você vai lutar também por todos os Campus da Unemat do estado, principalmente o nosso aqui, então parabéns pelo novo cargo, te desejo muito sucesso e felicidades”, disse Cida durante seu pronunciamento na tribuna.

Luiz ingressou na Unemat através do concurso de 2006 e atualmente, além de administrador do Campus, ocupa também o cargo de Professor Efetivo Adjunto – Nível C5. Ele tem se dedicado ao estudo de microrganismos fitopatogênicos em diversas culturas localizadas na Amazônia Meridional, buscando aumentar os conhecimentos sobre o papel destes fitopatógenos no agroecossistema norte matogrossense. “O sentimento é de alegria e satisfação, eu tenho na minha vida um princípio de que tudo que você faz tem uma consequência e todo o trabalho desenvolvido dentro da UNEMAT como pesquisador e como administrador, foi visando o bem da sociedade altaflorestense, então para mim é um reconhecimento da consequência de um trabalho”, disse Luiz em entrevista para reportagem do Jornal O Diário.