Crianças atendidas pelo Cras promoveram interversão natalina no Plenário da Câmara Municipal

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Assistência Social de Alta Floresta está preparando uma grande festa no dia 09/12 para celebrar a tradição de comemorar o Natal, sendo que até lá, diversas intervenções natalinas serão apresentadas pelas crianças atendidas pelos Cras e Creas do município, em alguns pontos estratégicos do município. Na manhã de ontem (04), por exemplo, cerca de 15 crianças atendidas pelo Cras Conviver estiverem no plenário da Câmara Municipal e em coral, cantaram uma música especial de natal com flautas.

Além disso, as crianças apresentaram um número de dança, onde os movimentos contagiaram o público presente. “É muito gratificante, as crianças crescem com uma outra mentalidade; o maior objetivo do serviço de convivência é tirar essas crianças da rua e prepara-las para se tornarem futuros cidadãos de bem”, disse a secretária de Assistência Social, Luzmaia Quixabeira, em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Haverá intervenções natalinas hoje (05/12) a partir das 12h00 no Cambalacho, às 13h00 na Rodoviária e às 15h00 no Lar dos Idosos. Amanhã (06/12), as intervenções acontecerão na Câmara dos Dirigente Lojistas (CDL) a partir das 09h00, no estacionamento do Del Moro às 15h00 e em frente à loja Moreira Magazine a partir das 16h00.

Vale ressaltar que no dia 09 haverá muitas apresentações artísticas, bem como a apresentação do espetáculo “Natal é…”. O Prefeito Asiel Bezerra, esteve presente no plenário da Câmara na manhã de ontem e na oportunidade, também convidou toda a população para prestigiar o evento. “Quero convidar todos para o ‘Natal é Luz’, pois além de apresentações, estarão doando alguns brinquedos para as crianças que estiverem presentes, isso só foi possível graças à parceria com o comércio local”, disse Asiel em entrevista ao Jornal O Diário.