Termina hoje o percurso do 3º Estradeiro da Integração que ligará Carlinda até o porto de miritituba

Bruno Felipe / Da Reportagem

A reportagem do Jornal O Diário acompanhou na última quarta-feira (14/11), por volta das 09h00, a saída da caravana do 3º Estradeiro da Integração, liderada pelo prefeito Asiel Bezerra. O Estradeiro tem o objetivo de cobrar a ligação por pavimentação asfáltica entre os municípios de Carlinda a Novo Mundo e o término do asfaltamento da BR-163, visando mostrar aos governos Estadual e Federal as condições de infraestrutura para o escoamento da produção agrícola do extremo norte de Mato Grosso até os portos de Miritituba/Santarém. “O primeiro estradeiro já deu resultado, nós entregamos o relatório na mão do presidente e não mão do governador, o presidente Michel Temer colocou o Exército para iniciar esta obra na BR-163 e está previsto até 2022 o término da obra”, disse o prefeito Asiel Bezerra em entrevista ao Jornal O Diário.

Além do prefeito Asiel, a caravana foi composta também pela vice-prefeita Marineia Munhoz, o Secretário de Agricultura Waldiney Trujillo, alguns parlamentares municipais, o prefeito de Nova Bandeirantes Valdir Pereira, o Secretário de Obras de Nova Bandeirantes José Gabriel e os prefeitos de Matupá e Novo Mundo, Valter Miotto e Antonio Mafini respectivamente.

Na quinta-feira (15/11), às 13h30, a caravana fez uma visita à uma empresa multinacional, de origem holandesa, muito importante nos ramos de agronegócios e alimentos, sendo a principal empresa do ramo agro-alimentar e a maior exportadora do país. Nesta sexta-feira (16/11), a caravana participará de uma palestra com o 8º Batalhão de Engenharia de Construção, do Exército Brasileiro às 08h00. O fim do estradeiro está previsto para ocorrer hoje ao meio dia. “A gente sabe que na administração pública o recurso é pouco, então aquele que está na frente pedindo, é o que leva; estaremos protocolando junto ao novo presidente em janeiro ou fevereiro de 2019 pedindo a conclusão da obra”, salientou Asiel.