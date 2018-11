Campeão mundial Zé Eskiva já está em terras europeias para garantir mais um título pelo Campeonato de Kickboxing

Bruno Felipe / Da Reportagem

José Vaz Neto, atleta de 27 anos conhecido como ‘Zé Eskiva’, embarcou no início desta semana para Roma, na Itália, com o objetivo de defender pelo terceiro ano consecutivo, o título no Campeonato Mundial de Kickboxing da Federação ‘International Combat Organisation’ (ICO). O evento ocorrerá entre os dias 2, 3 e 4 deste mês.

Mais de mil atletas são esperados para participar da competição, sendo ao menos 36 representantes de federações mundiais que estarão presentes no evento. Para a reportagem do Jornal O Diário, Zé disse que está muito animado e feliz por poder estar realizando mais um sonho de competir fora do Brasil e por estar conhecendo novos países pelo mundo. Ele aterrissou na Europa por volta das 08h00 desta quarta-feira 31, e após uma escala de 5 horas na cidade de Amsterdã, na Holanda, Zé seguiu para Roma onde irá competir amanhã à noite.

Pelas redes sociais ele agradeceu aos patrocinadores, apoiadores e todos os seguidores que o acompanharam desde o início de sua trajetória no esporte. Vale ressaltar que Zé foi contemplado com um dos repasses do ISSQN, lei de incentivo fiscal que auxilia projetos esportivos no município de Alta Floresta.